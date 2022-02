Fast jeder zweite Zweitwohnsitz liegt im Salzkammergut

In Oberösterreich gibt es knapp 30.000 Zweitwohnsitze. 12.000 davon verteilen sich auf die beiden Bezirke Gmunden und Vöcklabruck - also das Seengebiet. Damit liegen mehr als 40 Prozent aller Freizeitwohnsitze in einer Region, die einen Bevölkerungsanteil von nur rund 16 Prozent hat.

Die Grünen fordern vor diesem Hintergrund ein Maßnahmenpaket der Landesregierung, um diese Entwicklung einzubremsen. „Tausende Wohnungen in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden werden kaum genutzt und stehen die meiste Zeit leer. Andererseits wird permanent Boden versiegelt und gleichzeitig Wohnraum immer teurer. Das passt einfach nicht zusammen“, sagt Rudi Hemetsberger, Bürgermeister von Attersee und Raumordnungssprecher der Grünen im Landtag. Alleine in seiner eigenen Gemeinde befinden sich sechs Prozent aller oberösterreichischen Zweitwohnsitze. Die Grundstückspreise am Attersee liegen bereits zwischen 800 und 1000 Euro pro Quadratmeter.

„Es geht uns nicht darum, dass man Menschen kritisiert, die einen Zweitwohnsitz im Salzkammergut erworben haben“, sagt Hemetsberger. „Aber das ist eine Entwicklung, die für das Salzkammergut ungesund ist. Hier entstehen menschenleere Ortsteile, die nur im Sommer bewohnt sind. Ich merke auch, dass der Bevölkerung dieses Thema längst unter den Nägeln brennt.“

Die Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren bereits beschlossen wurden, reichen aus Sicht des Atterseer Bürgermeisters nicht aus. „Die Richtung hat gestimmt, aber wir müssen uns noch mehr einfallen lassen. Möglicherweise braucht es mehr Kontrollmöglichkeiten für Gemeinden bei der Frage, wer tatsächlich die Zweitwohnsitze nutzt.“ (ebra)