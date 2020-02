Faschingsumzug: In Gschwandt geht es heute rund

Ab 14 Uhr zog die Kolonne an Hunderten Schaulustigen vorbei von der Sportanlage ins Ortszentrum und wieder zurück. Angeführt wurde sie von den der Faschingsgilde Dori-Dori aus Vorchdorf (samt Bürgermeister Gunter Schimpl), wo morgen Nachmittag Oberösterreichs größter Umzug stattfindet.

In Gschwandt wird es am Samstag noch bis weit in die Nacht hinein rund gehen. Die örtlichen Vereine haben sich lange auf den Fasching 2020 vorbereitet, die Fäden liefen wie immer bei der Sport-Union zusammen.

