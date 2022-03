Angesichts der nach wie vor geltenden Corona-Verordnungen und dessen, was sich derzeit in der Ukraine abspielt, mag einem das Lachen im Hals vielleicht steckenbleiben. Doch verboten ist es nicht, schon gar nicht im Salzkammergut. "Wir feiern den Fasching trotzdem", meinte gestern ein "Fetzen" in Ebensee. Denn Lachen ist bekanntlich gesund und hilft vielleicht auch über die Gegenwart hinweg.