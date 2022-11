Farbkraft aus Vöcklabruck

Der gebürtige Ungar, der mittlerweile seit mehr als 35 Jahren in Vöcklabruck lebt, ist gelernter Restaurator. Seit seiner Pensionierung widmet sich Szabo ganz der Malerei, wobei seine Werke von einer beeindruckenden Farbkraft geprägt sind. Die Ausstellung in der Hansestadt dürfte kein einmaliges Ereignis bleiben, denn der Vöcklabrucker Künstler bereitet gerade eine weitere Ausstellung in Hamburg vor.