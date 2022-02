Familienspaß im Salzkammergut

Doch so weit muss es gar nicht erst kommen. Alles, was es braucht, ist ein wenig Fantasie. Warum zum Beispiel nicht den Zirkel auf der Landkarte entscheiden lassen? Den Radius auf 25 Kilometer einstellen, am Wohnort einstechen, den Kreis ziehen und schauen, was man darin noch nicht kennt. Eine Burgruine? Ein Museum?

Oder eine Nachtwanderung unternehmen! Staunen darüber, wie sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen können – und das Ganze vielleicht verbunden mit einer gruseligen Geschichte?

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, eine Flaschenpost auf die Reise zu schicken? Lassen Sie Ihr Kind darüber nachdenken, was es in die Welt hinaustragen möchte. Allein die künstlerische Gestaltung kann Stunden verschlingen. Und die Angabe des Datums nicht vergessen!

Ein unverwüstlicher Klassiker ist auch die gute alte Schnitzeljagd, die bei schlechtem Wetter genauso gut indoor funktioniert: das Kind mit Rätseln von Zettel zu Zettel locken, zwischendurch gerne auch mit Zusatzaufgaben, Blätter von drei verschiedenen Baumarten sammeln oder den eigenen Namen rückwärts buchstabieren zum Beispiel.

Und falls es ein Ausflug im Salzkammergut sein soll: Wir haben fünf Tipps parat!

Bruno auf der Piste besuchen

Kinderskiarena Kasberg mit vielen Attraktionen

Ein Zauberwald, ein Schnee-Indianer-Tipi oder ein Slalom: Brunos Kinderskiarena am Kasberg bietet alles, was sich kleine Skihasen wünschen. Die ersten Schwünge im Schnee werden hier zum ganz großen Erlebnis. Nicht zuletzt dank Bruno, dem Kasbären, der die kleinen Wintersportler eifrig beim Training unterstützt und für beste Stimmung sorgt. Dazu gibt es Förderbänder, ein Skikarussell, eine Wellenbahn und natürlich eine richtige Kinderrennstrecke.

Informationen über Ticketpreise und Öffnungszeiten gibt es auf www.kasberg.at

Eislaufen lernen in der Reva-Halle

Eislaufschule Reva-Halle von heute bis Donnerstag

Die Reva-Halle Vöcklabruck bietet von heute bis Donnerstag jeweils am Vormittag wieder Eislaufkurse für Kinder in drei Schwierigkeitsgruppen an.

Durch die Ferien gleiten Bild: privat

Bei Kindern unter sieben Jahren müssen Eltern oder Betreuer anwesend sein, Schlittschuhe können ausgeborgt werden. Informationen gibt es unter Tel. 0650 / 242 74 37. Vorsicht: Die Kurse beginnen bereits heute Vormittag.

Mit zwei PS durchs Gosautal

Pferdeschlitten in Gosau telefonisch zu vereinbaren.

Die Gosauer Landwirte Josef (Tel. 0699 / 11 58 58 98) und Christian Gamsjäger (Tel. 0664 / 49 36 761) bieten Pferdeschlitten-Rundfahrten durch die winterliche Zauberlandschaft am Fuß des Dachsteins an.

Abenteuer in Gosau Bild: privat

Zwischendurch gibt es eine Rast in der Kohlstatthütte, wo an der wärmenden Feuerstelle herzhafte Pfannengerichte serviert werden. Es gibt auch Nachtfahrten!

Die Wunder der Natur erleben

Cumberland Wildpark Grünau täglich von 10 bis 16 Uhr

Das Schöne am Cumberland Wildpark Grünau ist, dass er ganzjährig geöffnet ist. Weil Flora und Fauna im 60 Hektar großen Park zu jeder Jahreszeit ihre Reize haben.

Schneeeulen Bild: APA

Luchs, Schneeeule oder Elch: Kinder können hier nach Herzenslust die Wunder der Natur kennenlernen und Erwachsene die Seele baumeln lassen.

Mehr Informationen gibt es auf www.wildpark.at

Planschen, wenn es draußen kalt ist

Hallenbad Vöcklabruck täglich ab 9 Uhr geöffnet

Normalerweise beginnt der allgemeine Badebetrieb im Vöcklabrucker Hallenbad an Winter-Wochentagen erst am Nachmittag.

Nasses Vergnügen Bild: Weihbold

In den Semesterferien öffnet die städtische Freizeiteinrichtung aber bereits am Morgen. Ideal für junge Familien, um einmal einen ganzen Tag lang bis zur Erschöpfung zu planschen.