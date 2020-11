Familienbetrieb trotzt Corona

Der Lockdown zwingt Wirte dank der OÖN-Aktion "Wirtshaus to go" keineswegs in die Knie. Immer mehr Gastronomiebetriebe melden sich kostenlos unter der Adresse www.nachrichten.at an und präsentieren ihre Abhol- und/oder Liefermöglichkeiten. Darunter auch ein seit vielen Jahrzehnten bestehendes Familienunternehmen im Attergau: das Café-Konditorei-Restaurant Gassner in St. Georgen.

Der Betrieb unter Chef Martin Gassner bietet von 11.30 bis 19 Uhr Speisen zur Abholung an – typisch österreichische Spezialitäten, dazu aber auch Burger sowie vegetarische und vegane Köstlichkeiten. Bereits ab 9 Uhr gibt es Mehlspeisen.

Bestellungen unter Tel. 07667 / 87570, Internet: www.gassner.cc

Leserservice: Unter www.nachrichten.at/gastro sind sämtliche angemeldeten Betriebe in ganz Oberösterreich aufgelistet. (gs)