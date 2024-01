Familien-Wanderung endete am Kolomansberg mit Polizeieinsatz

2,3 Kilometer, gut 300 Höhenmeter: Es war eine gemütliche Wanderung, die ein Ehepaar aus Ungarn gemeinsam mit seinem neunjährigen Sohn am Sonntagnachmittag unternehmen wollte. Dennoch endete der Ausflug mit einem Polizeieinsatz. Die Familie war um die Mittagszeit von Hochserner Hof in Richtung Kolomanskirche, die sich in Gipfelnähe des gleichnamigen Berges auf etwa 1100 Meter Seehöhe befindet, aufgebrochen.

Bäume blockierten den Weg

Doch der Weg durch den Wald gestaltete sich schwieriger als gedacht: Entwurzelte und umgeknickte Bäume blockierten die Route, wodurch die Familie die Orientierung im Gelände verlor. Bei einsetzender Dunkelheit gaben die Wanderer einem Bekannten Bescheid, dass sie nicht mehr wissen, wo sie sich befinden und übermittelten die GPS-Koordinaten. Der Freund der Familie alarmierte die Polizei in Mondsee.

"Nicht für kalte Temperaturen ausgerüstet"

"Die Familie war nicht für kalte Temperaturen ausgerüstet, hatte keine Stirnlampe dabei und der Handy-Akku neigte sich dem Ende", hieß es seitens der Einsatzkräfte. Sie fanden die leicht unterkühlten Wanderer nach kurzer Suche und brachten sie sicher wieder zurück zum Ausgangspunkt ihrer Wanderung.

