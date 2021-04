Falscher Alarm: Brotbacktag rief Ischler Feuerwehr auf den Plan

Die Kameraden trafen um kurz nach halb neun Uhr bei dem Bauernhof in der Ortschaft Hinterstein ein - und stellten sich beim Anblick der rauchenden Hütte auf einen Löscheinsatz ein. "Ich hab' selbst geglaubt, dass es wirklich brennt", so Einsatzleiter Hannes Stibl. Als er sich mit seiner Mannschaft der Hütte näherte, stieg ihm allerdings kein Brandgeruch in die Nase. Im Gegenteil: "Ich muss sagen, es hat schon sehr gut gerochen", sagt Stibl.

Des Rätsels Lösung: Wie jeden Donnerstag stand am Lippenbauernhof Brotbacken auf dem Programm. Dafür hat man die Brotback- und Selchhütte entsprechend angeheizt. Bäuerin Karin Linortner konnte Entwarnung geben. Sie ist aber froh, "dass es aufmerksame Mitbürger gibt, die in einem solchen Fall rasch reagieren", und bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz.

Jeden Donnerstag wird auf dem Bauernhof die Hütte zum Brotbacken angeheizt. Bild: FF Bad Ischl