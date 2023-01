Falsche Adresse, doch rechtzeitig am Einsatzort

"Anfangs galt eine Einsatzadresse im Ortsteil Kleinreith", berichtet FF-Ohlsdorf-Pressesprecher Stefan Pamminger. Doch beim Eintreffen der Feuerwehr an Ort und Stelle sei an der Einsatzadresse alles kontrolliert worden – es sei kein Brand festgestellt worden, sagt Pamminger. "Nach Rücksprache mit der Landeswarnzentrale wurde die Einsatzadresse in der Forsthausstraße ausfindig gemacht." Dort stand tatsächlich der Großteil einer Hecke bereits in Vollbrand. Dieser musste mit zwei Löschleitungen unter schwerem Atemschutz bekämpft werden. Die Hecke brannte auf rund 20 Metern völlig ab. Die Ermittlungen zur Brandursache sind nun Sache der Polizei.

Die positive Nachricht: Pünktlich um 23.45 Uhr war der Einsatz beendet – die Ohlsdorfer Feuerwehrleute konnten den Jahreswechsel bei ihren Familien feiern.

