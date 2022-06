"Fair Bike Tour": Radeln für fairen Handel

Mit der klimaneutralen Tour per E-Lastenbike wird die sozial-faire Beschaffung zum Thema gemacht. Dafür treten Mitarbeiter von Klimabündnis, Welthaus und Südwind in die Pedale und bringen Fairtrade-Schokolade, -Kaffee und viel Information zur fairen Beschaffung. In Oberösterreich setzen sich 60 Fairtrade-Gemeinden für den fairen Handel ein und teilen so die Vision von lokalem Engagement und globaler Verantwortung.