FAIE investiert in Bienen

Das 2017 gegründete Wiener Start-up Hektar Nektar ist eine Plattform für Bienenschutz, die sich an die Wirtschaft ebenso wendet wie an Privathaushalte und Imker. Sie ermöglicht es Unternehmen, in Bienenvölker zu investieren, und bietet einen digitalen Marktplatz für einen fairen und sicheren Handel von Bienen. Das Ziel ist es, die Bienenpopulation in Deutschland und Österreich bis 2028 um zehn Prozent zu erhöhen.

Das Regauer Unternehmen FAIE, ein Versandhandelsbetrieb für Landtechnik, Tierzucht und Agrarbedarf, beteiligte sich jetzt am Wiener Unternehmen. "FAIE setzt seit jeher auf Nachhaltigkeit, sowohl was die Geschäftsentwicklung betrifft als auch bei der Frage, welche Auswirkungen unser Handeln auf unsere Umwelt hat", sagt FAIE-Geschäftsführer Fritz Berger. "Die Zusammenarbeit mit Hektar Nektar ist daher nur konsequent."

