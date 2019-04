Fahrzeugkolonne wegen Enten: Drei Verletzte bei Unfall

ST. GILGEN. Wegen sechs freilaufender Enten, die auf die Fahrbahn zu laufen drohten, bildete sich am späten Mittwochnachmittag auf der Wolfgangsee-Straße (B 158) im Gemeindegebiet von St. Gilgen eine Fahrzeugkolonne.

Eine 28-jährige Pkw-Lenkerin, die von St. Gilgen in Richtung Strobl unterwegs war, hielt deswegen ebenfalls an. Als sich die Fahrzeuge langsam wieder in Bewegung setzten, prallte eine 21-jährige Lenkerin mit ihrem Wagen gegen einen ebenfalls anfahrenden Lkw, wodurch dieser wiederum auf den Pkw der 28-jährigen Angestellten auffuhr. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten – die 28-jährige Pkw-Lenkerin sowie der Lenker des Lkw – gaben an, im Bedarfsfall selbständig einen Arzt aufzusuchen. An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

