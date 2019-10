Facettenreicher, faszinierender Müll

Der Schutz des weltweiten Klimas ist aktuell eines der topaktuellen Themen auf dem Planeten. Die Stadtbibliothek Vöcklabruck stellt deshalb das Jahr 2020 unter das Jahresmotto "Lesen fürs Klima".

Durch das Prinzip "Leihen statt kaufen" ist jede Bibliothek an sich schon ressourcenschonend und nachhaltig. In diesem Jahr will die Stadtbibliothek bei der Medienpflege (keine Plastikfolien mehr), beim Medienankauf und beim Veranstaltungsprogramm zusätzlich den Fokus auf Nachhaltigkeit setzen. Der Startschuss dazu fällt am 7. November: Um 14.30 Uhr kommt die Autorin Melanie Laibl in die Bibliothek und wird ihr preisgekröntes Buch "So ein Mist" vorstellen. Laibl widmet ihr neues Sachbuch genau dem, was wir normalerweise am liebsten schnell von unseren Augen und Nasen entfernt wissen wollen: unserem Abfall in jeglicher Form. Mit viel Esprit, Witz und ohne Scheu präsentiert sie, wie facettenreich, faszinierend und beeindruckend das Thema Müll sein kann. Ohne pädagogischen Zeigefinger gibt es detailreiches Wissen, überraschende Zusammenhänge, verblüffende Zahlen und auch die eine oder andere literarische Müll-Aufbereitung.

Der Workshop ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren geeignet. Eintritt frei und gefördert vom Forum für Erwachsenenbildung OÖ.

