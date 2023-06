Für Ebenseer wird ein Rad-Traum wahr

Roland Schulz geht dank Organisator Le Loop einen Teil der „Großen Schleife“ („Grande Boucle“) an. Foto: Hörmandinger

Einmal an der Tour de France teilnehmen – davon träumen viele Radrennfahrer. Für den Ebenseer Roland Schulz (58) geht dieser Traum in wenigen Tagen in Erfüllung. Der leitende Angestellte, der seit seiner Studienzeit Radfahren zu seinen Hobbys zählt und es dabei bis zur Elite-Lizenz brachte, startet kommenden Samstag, exakt eine Woche vor den Profis, bei der Tour de France für Amateurfahrer.

Organisiert wird diese Version der „Großen Schleife“ vom englischen Organisator Le Loop, der sich mit einem Team von 17 Personen – darunter Ärzte, Physiotherapeuten und Mechaniker – um das Wohl der Amateure kümmert. Wer das Glück hat, teilnehmen zu dürfen, kann sich aussuchen, ob er alle 21 Etappen, die erste bzw. die zweite Tour-Hälfte oder nur eine einzelne Etappe absolviert. Roland Schulz hat sich für Hälfte eins mit neun Etappen entschieden, bei denen es in Summe 1627 Kilometer und 24.000 Höhenmeter zu bewältigen gilt.

Zu wenig Urlaub für ganze Tour

„Die Tour de France war immer mein Traum“, sagt der Ebenseer und erklärt, warum er nicht auch Hälfte zwei in Angriff nimmt: „Urlaubstechnisch wäre die Gesamtrunde kaum zu regeln gewesen. Mich reizt der Start in Spanien, im Radparadies Baskenland.“ Ein weiterer Grund für Schulz, bei der Tour zu starten, war die Neugier auf die Bergetappen in den Pyrenäen. Die über 2000 Meter hohen Pässe, die Fans von den TV-Radsportübertragungen kennen, mit dem eigenen Rad und mit Muskelkraft zu erklimmen, stelle einen besonderen Anreiz dar.

Neben unvergesslichen Eindrücken hat sich der Ausdauersportler zum Ziel gesetzt, Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Schulz möchte einen Euro pro Kilometer, also 1627, „einfahren“. Der Betrag wird an den William Wates Memorial Trust weitergeleitet und kommt sozial benachteiligten Jugendlichen zugute.

Wie hat sich Schulz auf das Abenteuer vorbereitet? „Mein normales Trainingspensum beträgt 15.000 Kilometer pro Jahr. Im Hinblick auf die Tour habe ich den Schwerpunkt auf längere Etappen gelegt. Zuletzt habe ich fünfmal pro Woche mit einem Pensum von 250 bis 450 Kilometern trainiert.“ Es sei ihm wichtig, gut gerüstet zu sein, sagt der 58-Jährige. „Denn ich möchte das einmalige Erlebnis Tour de France auch genießen können.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper