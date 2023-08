Exzellenter Wiener Streicherklang am Attersee

Das Wiener Philharmonia Ensemble in der Bergkirche von Steinbach am Attersee

Kaum hatten die Besucher in der idyllisch gelegenen Bergkirche in Steinbach am Attersee Platz genommen – manche besuchten vorher noch das Grab von Friedrich Gulda (1930-2000) im dortigen Friedhof – wähnten sie sich bereits wie beim Neujahrskonzert im Musikvereinssaal. Das Wiener Philharmonia Ensemble mit ihrem künstlerischen Leiter Prof. Peter Wächter (1. Violine), Kora Lemberg (2. Violine), Martin Lemberg (Bratsche/Viola) und Manfred Hecking (Kontrabass) machte ihrem Namen alle Ehre und verzauberte mit Melodien, die dem anfänglichen Versprechen Peter Wächters vollends entsprachen: in die Gesichter der Besucher Lächeln zu zaubern.

Der biedermeierliche Melodienstrauß begann mit der mitreißenden Waldmeister-Ouvertüre, ging mit Philipp Fahrbach Vaters „Lustigen Sprüngen“, Joseph Lanners „Regata-Galopp“ und Johann Strauß Vaters „Eisenbahn-Lust-Walzer“ und „Cachucha-Galopp“ sowie Joseph Lanners „Werber-Walzer“ flott weiter, ehe Johann Strauß Vater mit dem „Champagner-Walzer“ auf das Pausengetränk vorbereitete.

Franz von Suppé, der Begründer der Wiener Operette, leitete mit der Ouvertüre aus „Dichter und Bauer“ (mit einschmeichelndem Bratschen-Solo) den zweiten Teil ein, den Johann Strauß Sohn mit „Lob der Frauen“, dem „Gitana-Galopp“ und der „Pizzicato-Polka“ besonders prägte. Dabei wäre durchaus auch jene temporeiche, zum Tanz ermutigende Interpretation geglückt, von der Johann Strauß Sohn einstens sagte, man müsse in seinen Werken das „Heberte“ spüren, das, was dich aus dem Sessel hebt. Im heiligen Raum war jedoch vornehme Contenance geboten!

Vielleicht entsprach danach Josef Strauß Vaters „Mein Lebenslauf ist Lieb´ und Lust“ eher dem der urlaubenden Besucher:innen als jener fernab des sommerlichen Attersees. Aber es war ein Höhepunkt im klug und unterhaltsam gestalteten Programm, durch das Peter Wächter humorvoll und leidenschaftlich führte. Der „Jubel-Csárdás“ von Philipp Fahrbach Sohn entsprach schließlich auch der Stimmung unter dem Netzrippengewölbe des spätgotischen Sakralbaues, ehe in klangmalerisch effektvoller Interpretation Johann Strauß Vaters „Alpenkönig-Galopp“ die musikalische Zeitreise ausklang.

Mit zwei enthusiastisch geforderten Zugaben entließ das Ensemble schwungvoll – und das anfängliche Versprechen eingehalten zu haben – die dankbaren Zuhörer:innen in das Wochenende.

Eine besondere Zugabe war wohl auch die Mitteilung des Obmanns der „Freunde der Sommerkonzerte“, RR Franz Kneißl, mit der Ankündigung, dass auch 2024 die Philharmoniker in der schmucken Dorfkirche musizieren werden.

Fazit: Unterhaltsamer Sommerabend auf musikalisch und künstlerisch hohem Niveau, der die Welt rundum vergessen ließ.

