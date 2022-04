Explosion bei Brand in Werkstatt

Der 46-jährige Eigentürmer hatte den Holzofen in seiner Werkstatt in Betrieb genommen und war dann weggefahren. Als er gegen 15:45 Uhr zurückkehrte, bemerkte er starken Rauch und schlug Alarm. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, konnte er einen in der Garage abgestellten Pkw in Sicherheit bringen und die Flammen mittels Gartenschlauch eindämmen.

Durch die große Hitzeentwicklung explodierte eine in der Werkstatt gelagerte Gasflasche. Verletzt wurde dadurch niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Goisern, St. Agatha und Lasern bargen eine zweite Gasflasche aus dem Gefahrenbereich und kühlten sie mit Wasser.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäudeteile und den Dachstuhl verhindern. Für die Nachlöscharbeiten musste die gesamte Holzfassade entfernt werden. Das Inventar der Werkstatt wurde durch das Feuer völlig zerstört. Die gesamte Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber beträchtlich sein, hieß es am Samstagabend seitens der Polizei.