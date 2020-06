Im Norden des Bezirks Gmunden vermuten Jäger einen Wolf. Am Freitag wurde ein gerissenes Rehkitz in Kirchham gefunden. Die Bissspuren deuten nach Ansicht der Experten auf einen Wolf hin, deshalb wurde Wolf-Dietrich Schlemper, der Wolfbeauftragte des Landes Oberösterreich, eingeschaltet. Derzeit werden DNA-Analysen durchgeführt, doch das Ergebnis wird erst in einigen Wochen erwartet.