Experimente für Energiebewusstsein

Wie führt man Kinder spielerisch an das Thema Energie heran? Am besten mit lustigen wie einprägsamen Experimenten. Solche ließen sich Schüler der HTL Vöcklabruck für die Buben und Mädchen der Volksschule Rutzenmoos einfallen, damit sie lernen, wie Wärmebildkameras funktionieren.

Zwei Tage lang waren die HTL-Schüler in der VS Rutzenmoos und gestalteten einen Wärmebild-Workshop: Da wurde der Füllstand einer Milchpackung kontrolliert, es wurde beobachtet, wie sich kalte Hände durch Reibung wieder aufwärmen, aber am meisten Spaß hatten die Volksschüler beim Versteckenspielen mit der Wärmebildkamera. Zu den Experimenten klärten die HTL-Schüler auch über den technischen Hintergrund sowie die Funktionsweise und Anwendungsbeispiele der Wärmebild-Technik auf. Zum Abschluss gab es für alle Klassen noch ein ungewöhnliches Klassenfoto mit der Wärmebildkamera.

Thomas Hochleitner, Lehrer für gebäudetechnische Fächer an der HTL Vöcklabruck, der die Workshops mit den Schülern begleitete, zeigte sich zufrieden: "Es ist wichtig, das Klimabewusstsein früh genug zu vermitteln. Die Kinder tragen das Wissen dann auch weiter in ihre Familien."

Die Wärmebild-Workshops wurden im Rahmen des Klimaschule-Projekts der Klima- und Energiemodellregion Vöckla-Ager abgehalten und vom Klimafonds unterstützt.

