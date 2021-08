Exklusives Schmuckdesign, das im Meer geboren wurde

Bei Kaffee und Kuchen können die Designs von 16 bis 19 Uhr bewundert und käuflich erworben werden, danach besteht nach Voranmeldung (reservatione@villaweiss.at) die Möglichkeit, den Abend mit einem Barbecue ausklingen zu lassen.

Lara Lici Jewellery steht für modernes Schmuckdesign, sorgfältige Handarbeit und hochwertige, federleichte Materialien. Die Designerin Larissa Cuturi machte ihre Liebe zum Meer zu ihrem Aushängeschild und fertigt Schmuckstücke, die allesamt vom Meer inspiriert sind. Sie kombiniert Muscheln, Perlen und Korallen in ihrem Wiener Atelier mit hochwertigem Samt, Seidengarn und Sterlingsilber. Im Sommer lässt sie sich auch gerne vom Attersee inspirieren und pendelt zwischen Wien und Oberösterreich.

"Die Leichtigkeit des Seins"

Alle Designs liegen in limitierten Auflagen vor, mitunter handelt es sich um Einzelstücke. Die Materialien werden von Larissa Cuturi handverlesen und dann zu einzigartigen und vor allem leichten (denn Tragekomfort ist ihr besonders wichtig) Schmuckstücken verarbeitet. Auf Wunsch fertigt die Designerin auch individuelle Unikate an.

Thema ihrer diesjährigen Frühlings- und Sommerkollektion ist "die Leichtigkeit des Seins". Die Kollektion ist eine Hommage auf die Lebensfreude und die Unbekümmertheit eines prächtigen Sommertages am Meer. In Zeiten, in denen Reisen nicht mehr selbstverständlich ist, bringt Larissa Cuturi mit ihren Lara-Lici-Schmuckstücken das Sommerfeeling direkt zur Kundin nach Hause. Kräftige Farbakzente, hochwertige Perlen in Verbindung mit zeitlosen Muscheln sowie Korallen machen die Vorfreude auf warme Tage perfekt.

Nähere Informationen auf www.laralici.shop