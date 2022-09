Exklusives Musical-Dinner im Gmundner Seeschloss Ort

Orther-Stub’n-Wirtin Greti Gruber ist bekannt dafür, ihren Gästen Besonderes zu bieten. Nun lud sie das Intendantenduo Elisabeth Sikora und Markus Olzinger ein, um im Seeschloss an fünf Abenden im Oktober etwas Exklusives zu kreieren. Das Publikum erwartet die schönsten Melodien aus Musicals wie Elisabeth, Das Phantom der Oper, West Side Story, The Sound of Music, Vincent Van Gogh oder Piaf. Es heißt aber schnell sein, denn je Abend sind nur 80 exklusive Plätze verfügbar. Gespielt und gekocht wird im Wappensaal im Seeschloss Ort an allen Samstagen im Oktober. Infos unter www.musical-gmunden.com oder www. ortherstubn.at. Kosten: Dinner und Musical pro Person 125 Euro.