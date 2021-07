Peter Grundnig war bei der Lenzing AG Verfahrenstechniker in führender Position. Er arbeitete in der Forschung, machte Dienstreisen nach China und verdiente gut. Doch dann wagte er Neues: Seit Anfang dieses Jahres ist Grundnig Pilzezüchter und nennt sich "PilzePeter". Der gebürtige Kärntner, der mit seiner Frau und zwei Kindern seit zehn Jahren in Gmunden lebt, verkauft Austernseitlinge aus eigenem Anbau an Restaurants und Privatkunden.