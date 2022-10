Ex-Mitglieder des Landtages geehrt

SALZKAMMERGUT. Landeshauptmann Thomas Stelzer ehrte kürzlich zahlreiche ehemalige Mitglieder des oö. Landtages. Wie berichtet, ging dabei das Große Ehrenzeichen des Landes an den ehemaligen Zweiten Landtagspräsidenten Adalbert Cramer (FPÖ) aus Roitham am Traunfall. Des Weiteren geehrt wurde Gottfried Hirz aus Rutzenmoos (Gemeinde Regau). Der von 2007 bis 2021 im Landtag agierende Grünen-Politiker wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes ausgezeichnet. Das Silberne Ehrenzeichen des Landes ging an die frühere Landtagsabgeordnete Sabine Promberger, die für die SPÖ von 2011 bis 2021 im Landesparlament wirkte und nunmehr als Bürgermeisterin der Marktgemeinde Ebensee fungiert. Das Goldene Verdienstzeichen des Landes wurde an die ehemalige Bürgermeisterin und nunmehrige Vizeortschefin von Vöcklabruck Elisabeth Kölblinger (VP) verliehen.