Ex-Kicker aus Schörfling will auf dem Tanzparkett glänzen

SCHÖRFLING / RIED. Peter Hackmair (31) übt schon für die ORF-Show "Dancing Stars".

Peter Hackmair und Julia Burghardt proben für die erste Show von "Dancing Stars" am 15. März. Bild: ORF

115 Pflichtspiele für die Profimannschaft der SV Ried bestritt Peter Hackmair zwischen 2006 und 2011. Im Innviertel verbrachte der Schörflinger Teile seiner Jugend, in der HAK Ried maturierte er. Mit 25 Jahren beendete er nach einigen schweren Knieverletzungen seine aktive Profikarriere. Jetzt kehrt er sportlich zurück, allerdings nicht auf den grünen Rasen, sondern auf das Tanzparkett der ORF-Dancing-Stars.

Für den 31-Jährigen nicht die einzige Herausforderung derzeit. Vor wenigen Wochen wurde Hackmair Vater des kleinen Felix. "Ich habe mir schon viele Träume in meinem Leben verwirklicht. Aber nach nichts habe ich mich so sehr gesehnt wie danach, Papa zu werden und mit meiner Traumfrau eine Familie zu gründen", schreibt Hackmair auf seinem Blog.

Neben seinen Aufgaben als Familienvater, Autor und Motivationstrainer bereitet sich der ehemalige Kicker derzeit auf den Start von Dancing Stars am 15. März vor. "Dreieinhalb Wochen lang stehen täglich drei bis fünf Stunden Training auf dem Programm", sagt Hackmair im OÖN-Gespräch. Auf die Frage, wie lange er nach der Anfrage des ORF über eine Zusage nachgedacht habe, antwortet der Oberösterreicher: "Ich habe es mit meiner Freundin Judith besprochen und dann relativ rasch zugesagt. Ich sehe es als eine persönliche Herausforderung."

Allerdings gibt es derzeit noch ein kleines Problem: Mit Tanzen hatte Hackmair bisher herzlich wenig am Hut. "Ich habe zwar als Jugendlicher einen Tanzkurs gemacht, das war es dann aber auch schon. Ich habe mich sogar beim eigenen Maturaball vor dem Auftanzen gedrückt. In meinen Vorträgen empfehle ich den Zuhörern immer, dass sie die Komfortzone verlassen sollen, also gilt das natürlich auch für mich. Ich stelle mich der Herausforderung, auch wenn es sicher alles andere als leicht wird", sagt Hackmair mit einem Lachen.

Fußball hat im Leben des 31-Jährigen zuletzt an Bedeutung verloren. "Ich schaue zwar hin und wieder, beschäftige mich allerdings nicht mehr täglich damit. Die Zeit als aktiver Spieler und Experte beim ORF waren wunderschöne Lebensabschnitte für mich, aber es gibt noch viele weitere spannende Projekte."

