Evangelischen Migrationsgeschichten nachgespürt

Das Evangelische Museum Oberösterreich zeigt in einer Sonderausstellung evangelische Migrationsgeschichten. Es geht um freiwillige Aus- und Einwanderung, erzwungene Emigration, Flucht, Vertreibung und Deportation in der Geschichte der Evangelischen in Oberösterreich. An Beispielen aus verschiedenen Epochen wird gezeigt, wie es evangelischen Migranten ergangen ist vor dem Aufbruch, auf dem Weg, am Ziel.

Die Ausstellung "wesWEGen?" ist Teil einer Kooperation evangelischer Museen aus sechs europäischen Ländern und den USA. Eine gemeinsame Ausstellung beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg im Juni stellt anhand von Einzelbiographien die Vielfalt evangelischer Migrationsgeschichte dar. Dazu erscheint ein umfangreicher Begleitband mit Beiträgen aus allen beteiligten Ländern.

Die Sonderausstellung im Evangelischen Museum in Rutzenmoos wird am Mittwoch um 19 Uhr eröffnet. Sie ist bis 29. Oktober zu sehen. Bei der Eröffnung liest Michael Landgraf, Leiter des Religionspädagogischen Zentrums in Neustadt (Rheinland-Pfalz) und Schriftsteller, aus seinem Buch "In der Fremde zuhause".

