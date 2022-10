EUROSPAR-Filiale in Pinsdorf wurde eröffnet

Seit fünf Generationen ist die Kaufmannsfamilie Hessenberger bereits Nahversorger im Raum Gmunden – seit drei Generationen gemeinsam mit SPAR. Heute Morgen eröffneten Franz und sein Sohn Stefan Hessenberger in Pinsdorf eine EUROSPAR-Filiale und sichern damit weiterhin die Nahversorgung für den Ort.

„Unser ehemaliger SPAR-Supermarkt war mit der Zeit zu klein geworden, deshalb entschieden wir uns für einen Ausbau zu einem EUROSPAR-Markt“, sagt Stefan Hessenberger, der gemeinsam mit seinem Vater Franz zwei weitere SPAR-Standorte in Laakirchen und Gmunden betreibt. „Ich übernahm Anfang der Achtzigerjahre von meiner Mutter ein 28 Quadratmeter großes Geschäft in Oberweis", erinnert sich Franz Hessenberger an seine Anfänge als Kaufmann. "Heute beschäftigen wir allein im neuen EUROSPAR in Pinsdorf bis zu 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Weitere Standorte gibt es in Laakirchen und Gmunden.

Vom letzten Verkaufstag des alten SPAR-Supermarktes bis zur Eröffnung des neuen EUROSPAR-Marktes vergingen knapp fünfeinhalb Monate. Seither hat sich an der Vöcklabrucker Straße 31 viel getan. 71 Kundenparkplätze ermöglichen nun ein angenehmes Zu- und Abfahren. Und mit dem Ausbau der Nahversorgung in Pinsdorf wurde nicht nur das Einkaufserlebnis verbessert. Auch der gesamte Gebäudebetrieb wurde nachhaltiger gestaltet. Zum Heizen und Kühlen nutzt die Kaufmannsfamilie mittels Wärmerückgewinnung die Energie aus den Kühlgeräten. Am Dach des Neubaus wurde eine Photovoltaikanlage installiert.

„Die Kaufmannsfamilie Hessenberger hat die Nahversorgung für Pinsdorf, sowie für ihre beiden weiteren Standorte immer an die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden angepasst und damit stetig vorangetrieben und ausgebaut", sagt Jakob Leitner, Geschäftsführer der SPAR-Zentrale Marchtrenk. "Nicht ohne Grund sind die Hessenbergers bereits zur eigenen Marke in der Region Traunsee geworden."