Europaweit führender Bagger-Anbieter übersiedelt

Die Huppenkothen GmbH – ein europaweit führender Anbieter von Mini- und Kompaktbaggern, Verdichtungsmaschinen, Kompaktladern, Dumpern, Radladern, Walzenzügen und vielen Anbaugeräten – errichtet in den kommenden sechs Monaten einen neuen Filialstandort in Regau. Der bisherige Standort in Oberösterreich-West wird somit von Redlham nach Regau verlegt. Vergangenen Freitag feierten Bauherren und Ausführende den traditionellen Spatenstich.

10.100 Quadratmeter werden am neuen Filialstandort für Büroräumlichkeiten, Werkstattgebäude mit integrierter Waschbox sowie Lager- und Freiflächen zur Verfügung stehen. Der Umzug an den neuen Standort ist noch für dieses Jahr geplant. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Huppenkothen GmbH ihre Kunden Ende 2019 bereits am neuen Standort begrüßen. Die Firma Kieninger Bau wurde als Generalunternehmer mit der Errichtung des neuen Filialstandorts beauftragt. Das Investitionsvolumen beträgt rund 2,3 Millionen Euro.

"Wir freuen uns, hier in dieser wirtschaftlich wachsenden Region von Oberösterreich, auch mitwachsen zu dürfen", sagt Bauherr Wolfgang Rigo, Geschäftsführer der Huppenkothen GmbH. Oberösterreich sei eine der wichtigsten Regionen für Huppenkothen in Österreich, so Rigo: "Vielen Dank für die unkomplizierte Abwicklung des Bauverfahrens an dieser Stelle an die Gemeinde Regau."

Der neue Filialstandort befindet sich an der Adresse Am Unterfeld 13. Die Fertigstellung des Projekts ist für November dieses Jahres geplant. Als Architekt konnte dafür das Dornbirner Unternehmen Juniwind gewonnen werden.

