Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kehrt die wohl weltweit einzigartige Kombination aus Sport und Musik zurück nach Attnang-Puchheim. Von heute bis einschließlich Pfingstmontag treten beim traditionellen Finkstonball Baseball & Softball Festival 14 Teams aus Europa (Österreich, Kroatien, Schweiz, Deutschland, Ungarn, Tschechien) und Nordamerika (USA, Kanada) gegeneinander an, um am Finaltag (Montag) den begehrten Pokal des Einladungsturniers in die Höhe zu stemmen.