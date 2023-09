Europas größte Zeitfahrveranstaltung macht Attersee-Ufer zur Speedstrecke

Zweimal im Jahr werden die B151 und die B152 rund um den Attersee für den Kfz-Verkehr gesperrt: im Frühling wegen des autofreien Rad-Erlebnistages und Mitte September wegen Europas größter Rad-Zeitfahrveranstaltung. Morgen wird das Rennen um den Titel "King of the Lake" zum 13. Mal in Angriff genommen. Wie immer nehmen daran rund 1400 Aktive teil, und wie immer waren die Startplätze bereits Monate zuvor vergriffen.