Europas größte stehende Welle ging nach acht Monaten Bauzeit in Betrieb

Nach einer Investition von 1,5 Millionen Euro und einer achtmonatigen Bauzeit sollte die neue Riversurf-Anlage "The Wave" an der Ebenseer Traun eigentlich mit einem großen Fest eröffnet werden. Doch das Veranstaltungsverbot machte eine Feier unmöglich, deshalb nahm Max Neuböck (27) seine Anlage am Freitag still und leise in Betrieb – und freute sich dennoch über die ersten begeisterten Besucher.

Bis zu zwei Meter hohe Welle

In einem künstlichen Nebenarm der Traun erzeugen zwei hydraulisch hochklappbare Klappen eine bis zu zwei Meter hohe stehende Welle, die genau reguliert werden kann. "Ich bin extrem zufrieden, die Anlage funktioniert perfekt", sagt Neuböck. "Die Qualität der Welle ist super, und die Reaktionen der ersten Surfer waren der absolute Wahnsinn." Neuböck hat bereits viele Anfragen – auch aus dem Ausland. "Wir Riversurfer sind eine kleine, aber sehr gut vernetzte Szene", sagt der Ebenseer. "Ich rechne mit vielen Besuchern aus dem Ausland."

Derzeit macht das Coronavirus internationales Publikum freilich unmöglich, und Neuböck fährt seinen Betrieb stufenweise hoch. Momentan steht die Welle nur Jahreskartenbesitzern zur Verfügung. Ab Pfingsten verkauft Neuböck auch Tageskarten. Publikum darf er momentan noch nicht auf seine Sportstätte lassen. "Ich hoffe aber, dass sich dieses Verbot bis zum Sommer lockert", sagt er.

Die Anlage soll sich in rund 20 Jahren amortisieren. Dem Tourismus eröffnet sie eine völlig neue Gästeschicht.

Öffnungszeiten und Preise auf www.theriverwave.com

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at