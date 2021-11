Europas erste Unterwasserkrippe entsteht im Attersee

Das Jesuskind liegt in einer Muschel, Maria trägt eine Korallenkette, der Weihnachtsstern ist ein Seestern, und anstelle der drei Weisen aus dem Morgenland bestaunen drei Haie den neugeborenen Heiland: In Weyregg ist ab Adventbeginn eine Weihnachtskrippe ausgestellt, in der das Thema Wasser unübersehbar ist. Und das ist kein Zufall: Es handelt sich um Europas erste Unterwasserkrippe. Sie wird am 28.