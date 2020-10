EU-Preis für Schulklasse

Die Schülerinnen der 3. Klasse der Don-Bosco-HLW-Fachschule in Vöcklabruck setzten sich im Vorjahr intensiv mit der Klimakrise und regionaler Ernährung auseinander. Gemeinsam mit Schülerinnen einer französischen Partnerschule erstellten sie eine interaktive Mappe mit lokalen, regionalen und biologischen Lebensmitteln des Hausruckviertels und der Champagne und interviewten lokale Produzenten und Händler. Zudem kreierten sie nachhaltige Gerichte, deren CO2-Bilanz sie kalkulierten.

Jetzt wurden die Vöcklabrucker Schülerinnen dafür ausgezeichnet. Unter 932 eingereichten Schulprojekten erreichten sie den zweiten Platz des Europäischen eTwinning-Preises, vergeben von einer internationalen Jury. Die Gratulationsrede von Bildungsminister Heinz Faßmann wurde am Dienstag anlässlich der Preisverleihung per Livestream in der Schule übertragen.

