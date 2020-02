"Es tut einfach im Herzen weh": Gedenkstein für toten Sohn gestohlen

Es sind Zeilen, die den Leser fassungslos zurücklassen. Geschrieben hat sie Thomas Spießberger. Er sucht auf Facebook nach jenen Menschen, die jenen Gedenkstein, den er in Erinnerung an seine verunglückten Sohn aufgestellt hat, gestohlen haben.

"Wer ist in der Lage, so etwas Respektloses zu tun?", fragt sich nicht nur Spießberger, sondern auch hunderte Facebook-Nutzer, die seinen Beitrag in den vergangenen Stunden mehr als 1.300 Mal geteilt haben.

Die Gedenkstätte befand sich im Gemeindegebiet von Altmünster (Bezirk Gmunden). Auch Kerzen, Dekorationsgegenstände und ein Gesteck wurden gestohlen.

So sah die Gedenkstätte aus:

So sah die Gedenkstätte aus Bild: (Privat)

Zur Vorgeschichte: Vor zehn Jahren war der erst 19-jährige Altmünsterer Phillip Spießberger bei einem tragischen Autounfall als Beifahrer tödlich verunglückt – auf der Ebener Gemeindestraße, nahe dem Gasthaus "Zur Salzkammergutbahn".

Der Nachwuchskicker war an einem Septemberabend 2010 mit einem Klubkollegen unterwegs, als dessen VW-Golf in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße abkam, sich überschlug und gegen zwei Bäume prallte.

"Bitte bring es einfach wieder zurück"

Vergangenen November errichteten seine Eltern dort gemeinsam mit Freunden eine Gedenkstätte für ihren Sohn. Zwischen 16. Jänner und 5. Februar wurde der gravierte Gedenkstein gestohlen. "Wir sind einfach nur traurig. Es tut im Herzen weh, das Bild der jetzt leeren Stelle zu sehen oder daran zu denken", so Phillips Vater.

Er erstattete Anzeige bei der Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise. "Sollte der Grabstättenschänder diese Zeilen lesen, appellieren wir an diese Person: bitte bring es einfach wieder zurück".

Die Täter ließen nichts zurück:

Hier stand die Gedenkstätte für Phillip Bild: (Privat)

Auf Facebook ist die Anteilnahme groß. Mehr als 1.300 Mal wurde der Beitrag der Familie Spießberger in den vergangenen 24 Stunden geteilt. Dutzende User drückten in den Kommentaren Fassungslosigkeit und Unverständnis aus. "Das ist an Unverschämtheit nicht zu überbieten", schreibt eine Userin. "Was sind das nur für Menschen?", fragt sich ein anderer und spricht damit wohl vielen Lesern aus der Seele.

Der Facebook-Beitrag:

