Es ist Mitte Mai, doch in Gosau lebt erneut die Wintersaison auf

1,60 Meter Schneehöhe sowie prachtvoller Sonnenschein am bevorstehenden Wochenende bringen den Vorstandsdirektor der Dachstein Tourismus AG Alfred Bruckschlögl dazu, am morgigen Samstag sowie am Sonntag den Skibetrieb auf der Gosauer Zwieselalm zu reaktivieren.

Der Sommerbetrieb startete bereits am vergangenen Samstag mit der Gosaukammbahn auf die Zwieselalm. Da die Wanderwege ohnehin noch eingeschneit sind, werden die Vierer-Sesselbahn Törleck für den Skibetrieb wieder in Betrieb genommen und die Pisten in diesem Bereich präpariert.

"Die aktuelle Schneelage sowie die Wetterprognose haben uns dazu verleitet, die Wintersportler nochmals zu aktivieren", sagt Bruckschlögl. "Es mag verrückt klingen, aber für die Skifahrer können wir an diesem Wochenende mehr Programm bieten als für die Wanderer bei der derzeitigen geschlossenen Schneedecke."

Der Skipass ist nicht notwendig: Lediglich für die Seilbahnfahrt der Gosaukammbahn fallen Kosten an. Für Saisonkartenbesitzer des beliebten Gipfeltickets (Gosaukammbahn, Dachstein Krippenstein, Grünberg und Feuerkogel) sind somit sogar die Auffahrt mit der Seilbahn und der Skibetrieb frei (Saisonkarten der abgelaufenen Wintersaison sind nicht mehr gültig).

Video: Ski anstelle von Wanderschuhen heißt es am Wochenende Gosau

Seilbahnbetrieb der Gosaukammbahn von 8.15 bis 16.50 Uhr, täglich Skibetrieb bei der Vierer-Sesselbahn Törleck, durchgehend von 9 bis 15 Uhr am Samstag und Sonntag.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gosau Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.