"Es gibt jetzt immer wieder Bombenalarm"

Die aus Attnang-Puchheim stammende Klosterschwester Margret Obereder lebte von 2001 bis 2013 in der Ukraine, wo sie half, eine Ordensgemeinschaft aufzubauen. Dann wurde sie zur Generaloberin ihres Ordens, der Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser, gewählt. Seither lebt und arbeitet sie in München.

Ihr Kontakt zur Ukraine ist aber immer noch eng, denn der Krieg trifft dort auch ihre Gemeinschaft unmittelbar. Bereits Mitte Februar mussten die Schwestern, die unter anderem in Tschernihiw ein Kloster betreiben, die nicht einfache Entscheidung treffen, aus Sicherheitsgründen nach Lwiw (Lemberg) in die Westukraine zu fahren. Sie machten dort eine Grundausbildung in Erster Hilfe, um im Ernstfall zum Helfen bereit zu sein.

"Tschernihiw ist nach wie vor sehr umkämpft", berichtet Margret Obereder. "Gestern haben einige Bomben eingeschlagen im Zentrum. In Lwiw, wo viele unserer Schwestern momentan sind, ist es schon seit Tagen eher ruhig. Aber auch dort gibt es immer wieder Alarm und alle laufen in die Luftschutzkeller. Und es gibt viele Anzeichen dafür, dass das nur die Ruhe vor dem Sturm ist." In München halten die Nonnen nicht nur Friedensgebete im Garten des Klosters ab. Sie unterstützen auch Hilfstransporte in das vom Krieg geplagte Land.

"Immer wieder hören wir, dass den Menschen in der Ukraine das Gebet und das Wissen um die Verbundenheit mit der ganzen Welt eine große Hilfe ist, durchzuhalten", sagt die gebürtige Attnangerin. "Von den Soldaten bis zu unseren Mitschwestern und Mitbrüdern."