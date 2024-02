Die gebürtige Waldviertlerin ist gelernte Juristin und war zuvor Amtsleiterin in Altenberg bei Linz.

Ins Vöcklabrucker Rathaus zieht frischer Wind in Gestalt einer 40-jährigen Juristin ein: Birgit Zimmermann wird die nächste Stadtamtsdirektorin. Die gebürtige Waldviertlerin, die in Altmünster lebt, löst im Verlauf dieses Jahres Karl Pöll ab, der in den Ruhestand geht.