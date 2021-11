Erstmals gibt es mehr als 2000 Infizierte im Bezirk

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1488 steht der Bezirk Gmunden zwar nicht ganz so schlecht da wie der Bezirk Vöcklabruck (2203). Dennoch steigen die Zahlen rasant und auf Rekordhöhen. Am Dienstag waren erstmals mehr als 2000 Infizierte registriert.

Die meisten Fälle gibt es derzeit in der Bezirkshauptstadt selbst, wo 259 Infektionsfälle bekannt sind. Dahinter folgen die Gemeinden Vorchdorf (211), Altmünster (211), Bad Ischl (204), Laakirchen (175), Bad Goisern (164), Ohlsdorf (135), Scharnstein (120), Gschwandt (98), Pinsdorf (88), Ebensee (83), Kirchham (73), Roitham (49), St. Wolfgang (44), Gosau (39), Grünau (37), Traunkirchen (26), St. Konrad (17), Hallstatt (14) und Obertraun (8).

Mehrere Bürgermeister wandten sich in den sozialen Medien bereits an ihre Bevölkerungen und appellierten, die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sowie von den Impfmöglichkeiten Gebrauch zu machen. "Die Lage im Bezirk und in unserer Stadt ist sehr, sehr ernst und prekär", sagt Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf in einer Videobotschaft.