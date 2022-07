Erstmals führt eine Frau den Rotary Club Bad Ischl an

93 Jahre nach seiner Gründung hat sich der Rotary Club Bad Ischl erstmals eine weibliche Führung verpasst. Gudrun Peter, die Wirtin des traditionsreichen Hotels Weißes Rössl in St. Wolfgang, übernahm vom Bad Ischler Architekten Christian Neureiter die Präsidentschaft.

In ihrem Präsidentenjahr wird Gudrun Peter ins besonders die Wertschätzung und den Respekt gegenüber Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das Handwerk in das richtige Licht zu rücken und die Ausbildung von Lehrlingen in unserer Region ist der neuen Präsidentin ein großes Anliegen.

Auf ihrer Besuchsliste steht die Hutmacherei Bittner in Bad Ischl, das Handwerkshaus in Bad Goisern aber auch das Müllnerbräu in Salzburg. Mit einer Reihe von Fachvorträgen wird das Clubprogramm abgerundet.

Ein Highlight im Jahresprogramm wird wieder das traditionelle Nikolauskonzert am 7.Dezember mit dem Stargast Manuel Randi in der Stadtpfarrkirche von Bad Ischl sein. Manuel Randi ist Stargitarrist von verschiedenen Formationen rund um Herbert Pixner. Der Reinerlös wird wie immer zum Wohl für Kindern eingesetzt.