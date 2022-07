Erstes Vier-Sterne-Superior-Hotel am Attersee

Als erstes Hotel in der Region Attersee-Attergau wurde das Hotel Stadler mit vier Sternen Superior ausgezeichnet. Nach dem Zu- und Umbau möchte man vor allem den gestiegenen Qualitätsansprüchen der Gäste gerecht werden.

Durch einen neuen Mitteltrakt sind sieben neue Hotelzimmer in zwei Kategorien mit Seeblick entstanden. Zugleich wurden der Restaurant- und Frühstücksbereich komplett neu gestaltet.

Letzte Woche wurde das Hotel Stadler als erstes Hotel am Attersee mit vier Sternen Superior ausgezeichnet. Für die Familie eine Anerkennung ihrer Arbeit in den letzten Jahren. "Mit der neuen Klassifizierung möchten wir unsere umfangreichen Neugestaltungen unterstreichen", sagt Juniorchef Stefan Stadler. Aber auch die Anpassung an die geänderten Marktbedingungen ist dem Familienunternehmen wichtig. "Mit der neuen Klassifizierung möchten wir dem gestiegenen Qualitätsbewusstsein unserer Gäste gerecht werden", so Johann Stadler.

Das Hotel Stadler liegt am nördlichen Rand von Unterach in der Ortschaft Stockwinkel direkt am See. Das Haus wurde 1925 von Johann Stadler senior gegründet und wird heute in der vierten Generation von Familie Stadler geführt.