Erstes oö. Gartenfestival findet wegen Corona erst 2023 in Wolfsegg statt

Zur Ergänzung der Landesgartenschauen startet das Land Oberösterreich mit dem Gartenfestival ein neues Format. So können auch kleinere Gemeinden für einen Sommer zum Zentrum der oö. Gartenwelt werden. Die Premiere dieses Festivals findet in Wolfsegg statt. Der ursprünglich geplante Termin 2022 musste aufgrund der Corona-Einschränkungen der letzten Monate auf 2023 verschoben werden, weil wichtige Ausschreibungen nicht durchgeführt werden konnten.

Oberösterreich sei ein Land der Gärten, betont Landesrat Max Hiegelsberger (VP). Private Gartenperlen, liebevoll gestaltete öffentliche Flächen und als besonderes Highlight die Landesgartenschauen wie zuletzt 2019 in Aigen-Schlägl zeigen das.

"Die Entscheidung zur Verschiebung ist uns nicht leichtgefallen, da wir wissen, wie beliebt unsere Gartenhighlights in der Bevölkerung sind. In enger Abstimmung mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bürgermeisterin Barbara Schwarz sind wir aber schließlich übereingekommen, den Termin auf 2023 zu verschieben. Ein Gartenfestival in der gewohnt hohen Qualität braucht einfach eine entsprechende Vorbereitungszeit. Nun können wir uns alle ein wenig länger auf einen tollen Auftakt unseres neuen Formats in Wolfsegg freuen. Die nächste Landesgartenschau wird dann wie geplant 2025 in Schärding stattfinden", so Landesrat Max Hiegelsberger.

Die Gemeinde Wolfsegg im Hausruckviertel erhält als erste Gemeinde in Oberösterreich die Möglichkeit, ein Gartenfestival auszurichten. Das neue Format bietet kleinen Gemeinden mit weniger (Garten- und Park-)Fläche und Infrastruktur die Chance, sich zu bewerben. Prinzipiell kann das Land Oberösterreich ein Gartenfestival wie auch eine Landesgartenschau aufgrund einer Ausschreibung vergeben. Gartenfestivals stellen wie die größeren Landesgartenschauen eine nachhaltige Investition in die Lebensqualität vor Ort und die Lebensqualität im ländlichen Raum dar.