Erster Heimauftritt der Schwäne gegen die Gunners

Im zweiten Spiel der noch jungen Basketball-Bundesliga-Saison geben die Gmundner Schwäne nach dem fulminanten 94:49-Auswärtstriumph bei den Vienna D.C. Timberwolves ihr Heimdebüt: Gegner morgen ab 20 Uhr in der Volksbank-Arena sind die Gunners aus Oberwart, die in ihrem ersten Match etwas überraschend Meister, Cupsieger und Supercup-Gewinner Kapfenberg knapp besiegen konnten.

"Wir haben am Dienstag im Alpe Adria Cup auswärts in Brünn mit 84:79 gewonnen", sagt Swans-Vorstand Harald Stelzer. "Das war etwas überraschend, sage ich ganz ehrlich. Denn wir haben nicht damit gerechnet, dass wir schon so weit sind. Das war eine sehr passable Leistung, und darauf lässt sich aufbauen." Diesen Schwung werde man nun gegen Oberwart mitnehmen, so Stelzer. "Und dieses Match wird die Nagelprobe werden, wo wir wirklich stehen."

Swans-Neuzugang Benedikt Güttl hat als Highscorer gegen Brünn seine große Klasse aufblitzen lassen. Stelzer setzt noch eins drauf: "Aufblitzen ist noch ein Hilfsausdruck. Alle drei Neuzugänge – Güttl, Javion Ogunyemi und Jordan Loveridge – waren sehr stark. Aber Güttl war der Herausragende. Er hat auch fünf Ballgewinne zu verbuchen gehabt, und das ist das Attribut, wofür wir ihn verpflichtet haben. Er kann eine extrem gute Defense spielen."

Die Gmundner Fans dürfen sich morgen auf einen großen Basketballabend freuen. (gs)

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at