Erste Schritte setzen und damit über friedliches Miteinander nachdenken

"Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges gehen wir für den Frieden – einmal im Monat am Wolfsegger Friedensweg", schildert die Seelsorgerin Margit Schmidinger aus Ottnang. Zur "OÖ. Gartenzeit 2023" hat das Dekanat ein Programm zusammengestellt, z. B. das Gehen für den Frieden 14-tägig am Dienstag.

Das Friedenskreuz in der Ortschaft Wolfshütte (Gemeinde Manning) errichtete der damalige Besitzer des Bucherhofes, Franz Daxl, 2005 aus dem Anlass "60 Jahre Frieden in Österreich". Zehn Jahre später wurde der Friedensweg von Heidi Dietl und Josef Nagl initiiert und mit dem Friedensmuseum in Wolfsegg verbunden.

Neun Stationen geben Impulse zum Thema Frieden. Bild: privat

"Dieser neun Kilometer lange Pilgerweg war Inspiration, uns näher mit dem Thema Frieden zu beschäftigen", sagt Schmidinger. In der Folge wurde der Weg neu gestaltet, ein Begleitheft für den Friedensweg entstand. "Wir alle können mit unserem Tun, unseren Haltungen und Handlungen einen Beitrag zu einem friedlichen Miteinander leisten", erklärt Schmidinger. "Die Impulse am Weg laden ein, darüber nachzudenken."

Der Friedensweg besteht aus neun Stationen und startet beim Friedenskreuz in Wolfshütte und führt zum Friedensfenster in Wolfsegg. Im Begleitheft finden die Pilger nicht nur Impulse, sondern auch die GPS-Daten. Jeden zweiten Dienstag führen Pilgerbegleiterinnen bis zur Schanze in Wolfsegg, wo sich das Denkmal der Bauernkriege befindet.

Der Friedensweg ist nur einer von mehreren Pilgerwegen in Oberösterreich, die oft bei einem Neustart in Beziehungen oder aus Dankbarkeit für einen Lebensabschnitt begangen werden. So war es auch bei Andrea Reisinger aus Vöcklabruck, die seit 17 Jahren regelmäßig pilgert.

Andrea Reisinger Bild: privat

Nach einer intensiven Familienzeit wollte sie mit einer Freundin ein paar Tage Auszeit genießen und ging auf der Via Nova. Seither hat die Leidenschaft fürs Pilgern sie nicht mehr losgelassen. "Pilgern ist für mich die nachhaltigste Entspannungs- und Vertrauensübung", sagt Reisinger, die seit April 2020 Referentin für Pilgern und Pilgerbegleitung in der Diözese Linz ist. Am 25. Juli ist Weltpilgertag – vielleicht ein Anlass, zu einer der dem hl. Jakobus geweihten Kirche zu pilgern.

Die nächsten Termine am Friedensweg: 11. und 25. Juli, 9 Uhr. 25 Euro für Begleitung, Eintritt in Gartenschau und Rücktransport. Anmeldung: Tel. 07674/66550

