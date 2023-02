Erstaunliche Kunstwerke aus Kinderhand sind in der Gemeinde Ebensee ausgestellt

Die Werke der jungen Künstler sind derzeit im Ebenseer Marktgemeindeamt in einer Ausstellung zu sehen, die zu den Semesterferien von Bürgermeisterin Sabine Promberger und dem Leiter der Malwerkstatt des Bildungszentrums Salzkammergut, Bildhauer Franz Hofer-Langwies, eröffnet worden ist. Insgesamt 36 Malschüler im Alter von viereinhalb bis zwölf Jahren hatten sich mit Malerei, Keramik, Zeichnen, Installationen und Skulpturen aus Recyclingmaterialien beschäftigt. Die Ergebnisse sind ebenso erstaunlich wie vielfältig: Entstanden sind unter anderem Roboter, Computer, Schiffe, Flugzeuge und Exponate aus der Tierwelt – in Summe rund 200 künstlerische Werke. Anmeldungen für das kommende Sommersemester, das am 6. März beginnt, sind ab sofort bei Malwerkstatt-Leiter Franz Hofer-Langwies unter Tel. 0676 / 3618311 möglich.

