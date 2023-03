"Erst zum Liebstattsonntag, dann zum Basketball gehen"

Dwayne Lautier-Ogunleye, der englische Nationalspieler in Diensten der Gmundner OCS Swans, ist schon seit Wochen in Topform.

Am Sonntag (17.30 Uhr, Raiffeisen Sportpark) empfangen die OCS Swans Gmunden im insgesamt 25. Spiel der Basketball-Superliga und gleichzeitig dritten Match der Platzierungsrunde den SKN St. Pölten.

Die Favoritenrolle liegt klar aufseiten der Gmundner, die 20 ihrer bisherigen 24 Partien für sich entscheiden konnten und hinter Tabellenführer GGMT Vienna auf Platz zwei rangieren. St. Pölten ist in der Zwischenrunde Fünfter unter sechs Teams und hat eine Bilanz von je zwölf Siegen und Niederlagen. Swans-Finanzchef Harald Stelzer weiß, dass ein Favorit nicht unbedingt einen Favoritensieg einfahren muss: "Von der Papierform ist es eine vermeintlich leichte Aufgabe. Doch die St. Pöltner haben zuletzt Oberwart mit 27 Punkten Vorsprung abgeschossen. Sie sind eine sehr attraktiv aufgestellte Mannschaft mit fünf Legionären, die allesamt sehr korbgefährlich sind. Es wird sicher kein Spaziergang, aber wenn wir nach vorne schauen wollen – nächsten Donnerstag spielen wir auswärts gegen Wien –, dann müssen wir die Niederösterreicher auf jeden Fall schlagen."

Stelzer sieht übrigens einen Pluspunkt seiner Truppe gegenüber Vienna, nämlich das Matchstakkato, dem die Wiener derzeit ausgesetzt sind: "Die waren im Final Four des Alpe Adria Cups und spielen am Samstag auswärts gegen Oberwart. Wer weiß, wie sie danach dreinschauen." Vielleicht ist also am Ende die Fitness ausschlaggebend, und die Schwäne können das vom Altersdurchschnitt ja nicht mehr ganz taufrische Wiener Team in deren eigener Heimstätte besiegen.

So weit denkt der als Pragmatiker bekannte Harald Stelzer allerdings nur am Rande. Im Primärfokus steht die übermorgige Heimpartie gegen St. Pölten: "Den Fans können wir nur sagen: zuerst beim Liebstattsonntag Herzen verschenken und dann zum Basketball gehen."

