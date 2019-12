Erst unterm Christbaum und dann ab ins Tierheim

Jedes Jahr um diese Zeit werden Tiere gekauft, um sie quasi unter den Christbaum zu legen – mitunter der Beginn eines tragischen Schicksals. Denn oft lässt das Interesse am Weihnachtsgeschenk rasch nach, die mit Tieren verbundene Arbeit wird unterschätzt, und viele Vierbeiner oder Vögel landen im Tierheim. Von brutalen Methoden ganz zu schweigen, die manche Zeitgenossen anwenden, um die armen Geschöpfe wieder loszuwerden.

"Uns ist es ganz wichtig zu betonen, dass Tiere keine Weihnachtsgeschenke sind", sagt Jenny Breiteneder, Leiterin des Tierheims Altmünster. "Darum gibt es bei uns bis zum 7. Jänner 2020 einen Vermittlungsstopp unserer tierischen Mitbewohner." In dieser Zeit könne man zwar Tiere besuchen und auch reservieren, "abgeholt können sie aber erst Anfang Jänner werden", so Breiteneder.

Ein Tier zu halten heiße nicht nur kuscheln, sondern Verantwortung und Arbeit zu übernehmen. "Manchen Eltern wird erst nach der Anschaffung eines Tieres für ihr Kind bewusst, dass die eigentliche Arbeit an ihnen hängen bleibt", weiß Breiteneder. "Also bitte unbedingt erst überlegen: Falls ein Tier, dann nur, wenn es wirklich erwünscht ist. Denn es gibt für ein Tier nichts Traurigeres als wenn es spürt, in der Familie unerwünscht zu sein."

Wie jedes Tierheim ist auch jenes in Altmünster auf finanzielle und materielle Spenden (Katzenstreu, Futter) angewiesen: Wer spenden möchte, bitte an: IBAN AT72 3451 0000 0191 8283.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Altmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at