Erst fertiges Studium, dann Basketball

Zu den jungen Hoffnungsträgern von Basketball-Vizemeister Swans Gmunden zählt Mathias Diemer aus Altmünster. Die Salzkammergut-Nachrichten sprachen mit dem 189 Zentimeter großen 19-Jährigen, der die Maturaklasse der Gmundner HAK besucht.

Salzkammergut-Nachrichten: Bei den Testspielen der Swans fielen Sie bereits positiv auf. Wie geht’s weiter mit Ihnen?

Mathias Diemer: Ich schaue einfach, dass ich hart trainiere, mich verbessere und die eine oder andere Chance nützen kann, wenn ich Spielzeit bekomme.

Am Samstag ist das erste Heimspiel der Saison. Was erwarten Sie sich, wenn Sie zum ersten Mal aufs Parkett laufen und Spielzeit bekommen?

Ich hoffe, dass die Fans – so wie in den letzten Jahren immer – super Stimmung machen und uns weiter nach vorn pushen.

Wie sind Sie zum Basketball gekommen?

Den ersten Kontakt hatte ich im BG Gmunden, mit dem Schulteam, weil ich in der Sportklasse war. Da hatten wir Basketballtraining. Damals spielte ich auch noch Fußball, habe aber in der zweiten Klasse damit aufgehört und mit Basketball begonnen, weil es mir mehr Spaß gemacht hat. In der U14, U16 und U19 habe ich im Verein in Gmunden gespielt.

In Österreich ist es eher schwierig, vom Basketball zu leben. Wäre es eine Option für Sie, Profi zu werden?

Profi würde ich schon gerne werden, aber ich möchte auf jeden Fall ein Studium fertigmachen – ich würde gerne Jura studieren –, damit ich auch etwas für die Zeit nach dem Basketball habe.

Ist das österreichische Nationalteam etwas, das Sie anstreben würden?

Es wäre natürlich ein Traum von mir, im Nationalteam zu spielen. Aber ich schaue eigentlich von Saison zu Saison und achte darauf, dass ich mich immer weiter verbessere. Ja, es wäre ein Traum, für Österreich zu spielen.

Haben Sie einen Spieler, den Sie als Vorbild bezeichnen würden?

Seit wir ein Testmatch gegen Brose Bamberg gespielt haben, bin ich ein großer Fan von Nikos Zizis, einem griechischen Spieler, der die gleiche Position besetzt wie ich – Pointguard/Shooting Guard. Es war einfach cool, ihn live zu sehen und gegen ihn zu spielen. Von der Spielweise her schaue ich zu ihm auf.

Wo werden die Swans nach der Meisterschaftssaison stehen?

Ich glaube auf jeden Fall, dass wir auch heuer wieder ganz vorn mitspielen können. Wir haben trotz der Niederlage beim Supercup gesehen, dass wir mit Kapfenberg mithalten können.

