Erschöpfter Bergsteiger aus Donnerkogel-Klettersteig gerettet

Es hätte ein Traumtag bei bestem Wetter am Berg werden sollen. Doch die geplante Tour auf den Großen Donnerkogel (2054 Meter) an der Westseite des Dachsteins endete für einen 41-jährigen Salzburger im Spital. Der Mann war gegen 9 Uhr in den Intersport-Klettersteig, der mit Schwierigkeitsgrad "C/D – schwierig" bewertet wird, eingestiegen. Die Klettersteig-Klassiker auf den Zweitausender erfreut sich nicht zuletzt wegen der markanten 40-Meter-Riesenleiter großer Beliebtheit.

Schon im unteren Abschnitt bekam der Alpinist Probleme. Über die erste mit C/D bewertete Schlüsselstelle, die sogenannte "Kaiserverschneidung", schaffte es der 41-Jährige noch. Dann verließen ihn die Kräfte und er stürzte einige Meter ab. Das Klettersteig-Set fing den Sturz ab. Mit Hilfe von weiteren Alpinisten stieg der Mann noch wenige Meter auf, wo er auf einem Grasband auf seine Bergung wartete. Er wurde durch die Besatzung des Notarzthubschraubers "Martin 1" mittels Tau gerettet und anschließend in das Klinikum Schwarzach gebracht.