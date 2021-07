Erschöpfte Wanderer von Polizeihubschrauber gerettet

Am Mittwoch unternahm ein 53-jähriger Tscheche mit seiner 17-jährigen Tochter sowie seinem 15-jährigen Sohn eine Wanderung von der Bachlalm (Gemeinde Ramsau am Dachstein) Richtung Adamekhütte. Nach einem mehrstündigen Aufstieg bis knapp unterhalb des Übergangs zur Adamekhütte waren sie so erschöpft, dass sie nicht mehr weitergehen konnten. Zudem drohte ein Gewitter, weshalb sie den Wirten der Adamekhütte um Hilfe riefen. Daraufhin setzte dieser gegen 19:10 Uhr einen Notruf ab. Trotz der Gewittergefahr startete ein Polizeihubschrauber und lokalisierte die drei Wanderer im oberen Bereich der Windlegerscharte. Anschließend brachte der Hubschrauber die unverletzten aber erschöpften Wanderer zur Adamekhütte.