Erneuter Anstieg von Pannenhilfen im Salzkammergut

Die Teams des ÖAMTC Bad Ischl und Gmunden sowie von Mondsee und Vöcklabruck waren auch im vergangenen Jahr nahezu im Dauereinsatz und verzeichneten sowohl bei Pannenhilfen als auch bei Kontakten direkt an den Stützpunkten ein Plus im Vergleich zum Jahr 2021: im Bezirk Gmunden um vier und im Bezirk Vöcklabruck um 7,5 Prozentpunkte.

Ob leere Autobatterie, Probleme mit dem Motor oder versperrte Türen – durchschnittlich 26 Mal pro Tag rückten die Pannenhelfer der ÖAMTC-Stützpunkte Gmunden und Bad Ischl im vergangenen Jahr aus. Michael Osterkorn, Stützpunktleiter in Gmunden: "Wir wurden im Vorjahr zu 9421 Pannen auf der Straße gerufen, hinzu kamen 1961 Abschleppungen. 11.414 größere und kleinere Pannen wurden direkt an den Stützpunkten behoben." Insgesamt – inklusive Prüfdienstleistungen und Beratungsgesprächen zu allen Themen rund um die Mobilität – seien exakt 53.363 Kundenkontakte verzeichnet worden, so Osterkorn.

Ein Drittel aller Einsätze entfiel 2022 auf schwache, leere oder defekte Batterien. Dahinter folgten mit 23 Prozent Schwierigkeiten mit dem Motormanagement und mit zehn Prozent Probleme mit den Reifen. Auf den weiteren Plätzen der Pannengründe: In sieben Prozent gab es Komplikationen mit der Lichtmaschine oder dem Starter und in fünf Prozent mussten irrtümlich versperrte Fahrzeugtüren geöffnet werden.

In Mondsee und Vöcklabruck betrug der Schnitt der täglichen Ausrückungen im vergangenen Jahr 22. Insgesamt 7989 Mal galt es hier auszuhelfen, dazu kamen 3115 Abschleppungen, wie der Vöcklabrucker Stützpunktleiter Paul Stadlbauer berichtet. 8045 Mal konnte der ÖAMTC im Bezirk Vöcklabruck direkt an den Stützpunkten Hilfe und Unterstützung geben. Die Zahl der Kundenkontakte betrug hier insgesamt 49.514.

