Erinnerungen eines Staatsmannes

Mehr als 150 Besucher lauschten am Dienstagabend im Kulturzentrum ALFA Steyrermühl zwei Stunden lang den Ausführungen des ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Der 81-Jährige las aus seinem Buch "Spaziergang durch die Geschichte", das er im Vorjahr veröffentlichte.

Fischers politischer Lebenslauf ist aufs Engste mit der jüngeren Österreichischen Geschichte verknüpft. Er war juristischer Referent im Parlament, Klubsekretär, Abgeordneter, Klubobmann, Minister, Nationalratspräsident und schließlich Bundespräsident.

Der ehemalige Staatsmann gewährte seinen Zuhörern spannende Blicke hinter die Kulissen: Fischer erzählt in seinem Buch von seinen täglichen Telefonaten mit Bruno Kreisky, von der Arbeit im Parlament, von den Autos der internationalen Staatsmänner, von seiner Zeit bei den Sozialistischen Mittelschülern und von seiner Entscheidung zur Bundespräsidentschaftskandidatur. So spannte sich ein großer zeitgeschichtlicher Bogen bis in die Gegenwart. Wobei Fischer seine Erzählungen mit vielen Anekdoten und persönlichen Eindrücken verwob.

Was die Zukunft seiner Sozialdemokratie betrifft, sagte Fischer: "Die klaren Klassengrenzen lösen sich schon seit Jahrzehnten auf. Es gibt nicht mehr die Arbeiter, die Unternehmer, die Bauern. Auch innerhalb der einzelnen Schichten gibt es verschiedene Interessen. Deshalb können Parteien nicht mehr mit traditionellen Klassenstandpunkten reüssieren, sondern müssen Wähler mit einer großen Story, mit einem Projekt binden."

