Hermann Smetana zum Beispiel. Der Gmundner Jude betrieb gemeinsam mit seiner Frau Gisela ein Spielwaren- und Sportartikelgeschäft in der Theatergasse. Wenige Tage nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland im März 1938 wurde der Kaufmann von Behördenseite mit exorbitanten Zahlungsaufforderungen gezielt in den Ruin getrieben.